Festival Romance Black Ink Editions avenue du Lazaret La Rochelle
Festival Romance Black Ink Editions avenue du Lazaret La Rochelle samedi 6 juin 2026.
La Rochelle
Festival Romance Black Ink Editions
avenue du Lazaret Centre de Congrès Georges-Pernoud La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
La maison d’édition Black Ink organise la Convention Black Ink 2026 au Centre de Congrès Georges-Pernoud à La Rochelle, un rendez-vous dédié aux passionnés de romance.
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avenue du Lazaret Centre de Congrès Georges-Pernoud La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivalblackink@gmail.com
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English :
The Black Ink publishing house is organizing the Black Ink 2026 Convention at the Centre de Congrès Georges-Pernoud in La Rochelle, an event dedicated to romance fans.
L’événement Festival Romance Black Ink Editions La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-15 par Nous La Rochelle
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