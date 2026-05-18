Festival Romance Black Ink Editions avenue du Lazaret La Rochelle

La Rochelle

Festival Romance Black Ink Editions

avenue du Lazaret Centre de Congrès Georges-Pernoud La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

La maison d’édition Black Ink organise la Convention Black Ink 2026 au Centre de Congrès Georges-Pernoud à La Rochelle, un rendez-vous dédié aux passionnés de romance.

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avenue du Lazaret Centre de Congrès Georges-Pernoud La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivalblackink@gmail.com

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English :

The Black Ink publishing house is organizing the Black Ink 2026 Convention at the Centre de Congrès Georges-Pernoud in La Rochelle, an event dedicated to romance fans.

L’événement Festival Romance Black Ink Editions La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-15 par Nous La Rochelle