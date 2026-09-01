Informations pratiques

Cloyes-les-Trois-Rivières

Festival Romantique du Loir Concert pour les enfants

Prireuré Notre-Dame d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Concert pour les enfants & goûter dans le cadre de la 12e édition du Festival Romantique du Loir proposé par Les Amours du Poète. Pierre et le Loup de Sergueï Prokofiev.

Avec

Amandine Ley (violon)

Florent Brannens (violon)

Emmanuel Benech, mélodica & récitant

(musiciens de l’Orchestre Philarmonique de Radio France)

Le Festival Romantique du Loir fait vibrer le patrimoine du Centre-Val de Loire afin d’offrir la musique de chambre d’excellence là où on ne l’attend pas en plein cœur de nos territoires ruraux. Le festival réunit chaque année des musiciens issus des plus prestigieuses formations et des solistes internationaux. Le festival privilégie les lieux patrimoniaux à taille humaine. Ici, pas de barrière entre la scène et la salle vous vivez la musique à quelques mètres seulement des artistes. Cette proximité crée une émotion rare, une rencontre directe et authentique entre les interprètes et le public. 20 .

Prireuré Notre-Dame d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 71 58 13 13 adup4128@gmail.com

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English :

A concert for children & a snack as part of the 12th edition of the Festival Romantique du Loir, presented by Les Amours du Poète. *Peter and the Wolf* by Sergei Prokofiev.

L’événement Festival Romantique du Loir Concert pour les enfants Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-09-01 par OT GRAND CHATEAUDUN