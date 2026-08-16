Informations pratiques

Cloyes-les-Trois-Rivières

Vendredi du rire Tcha Tcha Car

Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 21:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Embarquez pour une comédie décapante sur le thème du covoiturage ! Rires garantis pour cette deuxième date de la saison. Rencontre avec l’équipe après le spectacle.

Réservation auprès de la Maison des Trois Rivières. .

Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17

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English :

Get ready for a hilarious comedy about carpooling! Laughs are guaranteed for this second show of the season. Meet the cast after the show.

L’événement Vendredi du rire Tcha Tcha Car Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-08-16 par OT GRAND CHATEAUDUN