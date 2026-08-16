Vendredi du rire Tcha Tcha Car Cloyes-les-Trois-Rivières
vendredi 2 octobre 2026 · Cloyes-les-Trois-Rivières
Informations pratiques
Cloyes-les-Trois-Rivières
Vendredi du rire Tcha Tcha Car
Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 21:00:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Embarquez pour une comédie décapante sur le thème du covoiturage ! Rires garantis pour cette deuxième date de la saison. Rencontre avec l’équipe après le spectacle.
Réservation auprès de la Maison des Trois Rivières. .
Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17
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English :
Get ready for a hilarious comedy about carpooling! Laughs are guaranteed for this second show of the season. Meet the cast after the show.
L’événement Vendredi du rire Tcha Tcha Car Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-08-16 par OT GRAND CHATEAUDUN
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