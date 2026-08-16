UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cloyes-les-Trois-Rivières

Vendredi du rire Tcha Tcha Car Cloyes-les-Trois-Rivières

vendredi 2 octobre 2026 · Cloyes-les-Trois-Rivières

Vendredi du rire Tcha Tcha Car Cloyes-les-Trois-Rivières

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Prieuré d'Yron
Ville
28220 Cloyes-les-Trois-Rivières
Département
Eure-et-Loir
Tarif

Cloyes-les-Trois-Rivières

Vendredi du rire Tcha Tcha Car

Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 21:00:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

Embarquez pour une comédie décapante sur le thème du covoiturage ! Rires garantis pour cette deuxième date de la saison. Rencontre avec l’équipe après le spectacle.
Réservation auprès de la Maison des Trois Rivières.   .

Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get ready for a hilarious comedy about carpooling! Laughs are guaranteed for this second show of the season. Meet the cast after the show.

L’événement Vendredi du rire Tcha Tcha Car Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-08-16 par OT GRAND CHATEAUDUN

À voir aussi à Cloyes-les-Trois-Rivières (Eure-et-Loir)