Vendredi du rire Nilson Bonheur Cloyes-les-Trois-Rivières
vendredi 6 novembre 2026 · Cloyes-les-Trois-Rivières
Informations pratiques
Cloyes-les-Trois-Rivières
Vendredi du rire Nilson Bonheur
Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 21:00:00
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-11-06
Un stand-up réservé aux optimistes où Nilson partage sa vision du bonheur avec énergie et bienveillance. Échange et verre de l’amitié avec l’artiste à l’issue de la représentation.
Réservation auprès de la Maison des Trois Rivières. .
Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17
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English :
A stand-up show %AB r%E9serv%E9 for optimists %BB o%F9 where Nilson shares his vision of happiness with %E9nergy and kindness. %C9Chat and a friendly drink with the artist %E0 after the performance.
L’événement Vendredi du rire Nilson Bonheur Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-08-16 par OT GRAND CHATEAUDUN
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