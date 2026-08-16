Informations pratiques

Cloyes-les-Trois-Rivières

Vendredi du rire Nilson Bonheur

Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 21:00:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Un stand-up réservé aux optimistes où Nilson partage sa vision du bonheur avec énergie et bienveillance. Échange et verre de l’amitié avec l’artiste à l’issue de la représentation.

Réservation auprès de la Maison des Trois Rivières. .

Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17

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English :

A stand-up show %AB r%E9serv%E9 for optimists %BB o%F9 where Nilson shares his vision of happiness with %E9nergy and kindness. %C9Chat and a friendly drink with the artist %E0 after the performance.

L’événement Vendredi du rire Nilson Bonheur Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-08-16 par OT GRAND CHATEAUDUN