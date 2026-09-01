Informations pratiques

Cloyes-les-Trois-Rivières

Visite guidée de l’église de Montigny-le-Gannelon

Rue Grande Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée permettant de découvrir l’église de Montigny-le-Gannelon habituellement fermée à la visite. Visite proposée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026.

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Rue Grande Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr

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English :

A guided tour offering a chance to explore the church in Montigny-le-Gannelon, which is usually closed to the public. This tour is part of the 2026 European Heritage Days.

L’événement Visite guidée de l’église de Montigny-le-Gannelon Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-09-01 par OT GRAND CHATEAUDUN