Visite guidée de l’église de Montigny-le-Gannelon Cloyes-les-Trois-Rivières
samedi 19 septembre 2026 · Cloyes-les-Trois-Rivières
Informations pratiques
Cloyes-les-Trois-Rivières
Visite guidée de l’église de Montigny-le-Gannelon
Rue Grande Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée permettant de découvrir l’église de Montigny-le-Gannelon habituellement fermée à la visite. Visite proposée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026.
.
Rue Grande Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A guided tour offering a chance to explore the church in Montigny-le-Gannelon, which is usually closed to the public. This tour is part of the 2026 European Heritage Days.
L’événement Visite guidée de l’église de Montigny-le-Gannelon Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-09-01 par OT GRAND CHATEAUDUN
À voir aussi à Cloyes-les-Trois-Rivières (Eure-et-Loir)
- Color Run Cloyes-les-Trois-Rivières 12 septembre 2026
- Festival Romantique du Loir Concert Trio Elégiaque Cloyes-les-Trois-Rivières 18 septembre 2026
- Festival Romantique du Loir Concert pour les enfants Cloyes-les-Trois-Rivières 19 septembre 2026
- Festival Romantique du Loir Concert Quatuor Parisii & Emmanuelle Bertrand Cloyes-les-Trois-Rivières 19 septembre 2026
- Vendredi du rire Tcha Tcha Car Cloyes-les-Trois-Rivières 2 octobre 2026