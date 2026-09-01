Festival Romantique du Loir Concert Trio Elégiaque Cloyes-les-Trois-Rivières
vendredi 18 septembre 2026 · Cloyes-les-Trois-Rivières
Informations pratiques
Cloyes-les-Trois-Rivières
Festival Romantique du Loir Concert Trio Elégiaque
Eglise Saint-Georges Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Concert dans le cadre de la 12e édition du Festival Romantique du Loir proposé par Les Amours du Poète.
Maurice Ravel (Trio en la min. pour piano, violon et violoncelle), Ernest Chausson (Quator pour piano et cordes en la maj. op. 30)
Avec
Nicolas Stavy (piano)
Hélène Collerette (violon solo, Orchestre Philarmonique de Radio France)
Marc Desmons (alto)
Virginie Constant (violoncelle)
Le Festival Romantique du Loir fait vibrer le patrimoine du Centre-Val de Loire afin d’offrir la musique de chambre d’excellence là où on ne l’attend pas en plein cœur de nos territoires ruraux. Le festival réunit chaque année des musiciens issus des plus prestigieuses formations et des solistes internationaux. Le festival privilégie les lieux patrimoniaux à taille humaine. Ici, pas de barrière entre la scène et la salle vous vivez la musique à quelques mètres seulement des artistes. Cette proximité crée une émotion rare, une rencontre directe et authentique entre les interprètes et le public. 20 .
Eglise Saint-Georges Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 71 58 13 13 adup4128@gmail.com
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English :
Concert as part of the 12th edition of the Festival Romantique du Loir, presented by Les Amours du Poète.
Maurice Ravel (Trio in A minor for piano, violin, and cello), Ernest Chausson (Quartet for piano and strings in A major, Op. 30)
L’événement Festival Romantique du Loir Concert Trio Elégiaque Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-09-01 par OT GRAND CHATEAUDUN
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