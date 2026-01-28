Festival Scènes sans frontières Salle Paul Fort Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 19:00 –

Gratuit : oui Tout public

Scènes Sans Frontières revient pour deux temps forts dédiés aux talents amateurs : musique, danse et performances scéniques au programme !Ce festival met à l’honneur des artistes et des groupes locaux qui créent, répètent et inventent, souvent en dehors des circuits professionnels. Il leur offre une scène, un public et un cadre bienveillant pour partager leur univers artistique.???? Le 30 mai, dès 15h au Théâtre Dupont, place à la découverte et aux rencontres : une première journée pour explorer des univers variés, échanger avec les artistes et vivre un moment convivial autour de la création amateur.???? Le 6 juin, dès 19h à la Salle Paul Fort, la soirée de clôture proposera une programmation plus riche et plus festive, réunissant plusieurs groupes et projets scéniques.Que vous soyez curieux, amateur de musique ou simple voisin, venez soutenir la création locale et partager un moment culturel festif et convivial !

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000



