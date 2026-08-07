Festival Sérénade du baroque au cinéma, en plein air Surgères
vendredi 7 août 2026 · Surgères
Informations pratiques
Surgères
Festival Sérénade du baroque au cinéma, en plein air
Parc du Château Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 17:15:00
fin : 2026-08-07 17:15:00
Date(s) :
2026-08-07
Nous vous attendons nombreux pour écouter des extraits d’oeuvres classiques joués par des musiciens de grande renommée.
Au programme
• W. A. Mozart Concerto pour piano n° 23, K. 488 · extrait
• W. A. Mozart Quatuor pour flûte · extrait
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Parc du Château Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 76 15 mairie@ville-surgeres.fr
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English :
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On the program:
? W. A. Mozart Piano Concerto No. 23, K. 488 %B7 excerpt
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L’événement Festival Sérénade du baroque au cinéma, en plein air Surgères a été mis à jour le 2026-08-01 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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