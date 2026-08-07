Informations pratiques

Surgères

Festival Sérénade du baroque au cinéma, en plein air

Parc du Château Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 17:15:00

fin : 2026-08-07 17:15:00

Date(s) :

2026-08-07

Nous vous attendons nombreux pour écouter des extraits d’oeuvres classiques joués par des musiciens de grande renommée.

Au programme

• W. A. Mozart Concerto pour piano n° 23, K. 488 · extrait

• W. A. Mozart Quatuor pour flûte · extrait

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Parc du Château Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 76 15 mairie@ville-surgeres.fr

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English :

We hope to see many of you there to %E9listen to excerpts from classical works performed by world-renowned musicians.

On the program:

? W. A. Mozart Piano Concerto No. 23, K. 488 %B7 excerpt

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L’événement Festival Sérénade du baroque au cinéma, en plein air Surgères a été mis à jour le 2026-08-01 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin