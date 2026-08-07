Festival Sérénades Nocturne Surgères
vendredi 7 août 2026 · Surgères
Informations pratiques
Surgères
Festival Sérénades Nocturne
Parvis de l’Eglise Notre Dame de Surgères Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:15:00
fin : 2026-08-07 21:15:00
Date(s) :
2026-08-07
Venez assister au récital de piano solo par Etsuko Hirose.
Au programme
• Franz Liszt Liebestraum n° 3 (Rêve d’amour)
• Frédéric Chopin Scherzo n° 2, op. 31
• Johannes Brahms Danses hongroises n° 1 & n° 5
• Moussorgski Tableaux d’une exposition
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Parvis de l’Eglise Notre Dame de Surgères Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 76 15 mairie@ville-surgeres.fr
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English :
Come enjoy a solo piano recital by Etsuko Hirose.
Program:
? Franz Liszt Liebestraum No. 3 (Dream of Love)
? Frédéric Chopin Scherzo No. 2, Op. 31
? Johannes Brahms Hungarian Dances Nos. 1 & 5
? Mussorgsky Pictures at an Exhibition
L’événement Festival Sérénades Nocturne Surgères a été mis à jour le 2026-08-01 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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