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AGENDA · Surgères

Festival Sérénades Nocturne Surgères

vendredi 7 août 2026 · Surgères

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
21:15:00
Adresse
Parvis de l'Eglise Notre Dame de Surgères
Ville
17700 Surgères
Département
Charente-Maritime
Tarif

Surgères

Festival Sérénades Nocturne

Parvis de l’Eglise Notre Dame de Surgères Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:15:00
fin : 2026-08-07 21:15:00

Date(s) :
2026-08-07

Venez assister au récital de piano solo par Etsuko Hirose.
Au programme
• Franz Liszt Liebestraum n° 3 (Rêve d’amour)
• Frédéric Chopin Scherzo n° 2, op. 31
• Johannes Brahms Danses hongroises n° 1 & n° 5
• Moussorgski Tableaux d’une exposition
  .

Parvis de l’Eglise Notre Dame de Surgères Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 76 15  mairie@ville-surgeres.fr

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English :

Come enjoy a solo piano recital by Etsuko Hirose.
Program:
? Franz Liszt Liebestraum No. 3 (Dream of Love)
? Frédéric Chopin Scherzo No. 2, Op. 31
? Johannes Brahms Hungarian Dances Nos. 1 & 5
? Mussorgsky Pictures at an Exhibition

L’événement Festival Sérénades Nocturne Surgères a été mis à jour le 2026-08-01 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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