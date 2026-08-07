Informations pratiques

Surgères

Festival Sérénades Nocturne

Parvis de l’Eglise Notre Dame de Surgères Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:15:00

fin : 2026-08-07 21:15:00

Date(s) :

2026-08-07

Venez assister au récital de piano solo par Etsuko Hirose.

Au programme

• Franz Liszt Liebestraum n° 3 (Rêve d’amour)

• Frédéric Chopin Scherzo n° 2, op. 31

• Johannes Brahms Danses hongroises n° 1 & n° 5

• Moussorgski Tableaux d’une exposition

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Parvis de l’Eglise Notre Dame de Surgères Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 76 15 mairie@ville-surgeres.fr

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English :

Come enjoy a solo piano recital by Etsuko Hirose.

Program:

? Franz Liszt Liebestraum No. 3 (Dream of Love)

? Frédéric Chopin Scherzo No. 2, Op. 31

? Johannes Brahms Hungarian Dances Nos. 1 & 5

? Mussorgsky Pictures at an Exhibition

L’événement Festival Sérénades Nocturne Surgères a été mis à jour le 2026-08-01 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin