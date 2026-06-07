Festival SignéCiné Cinéma Katara (Hôtel Royal Monceau) Paris
Festival SignéCiné Cinéma Katara (Hôtel Royal Monceau) Paris vendredi 19 juin 2026.
Organisé par l’association SignéCiné, et parrainé par Julie Gayet, le festival a pour but de faire du cinéma un espace véritablement inclusif, où l’émotion, la culture et les échanges sont accessibles à tous.
Chaque projection est accompagnée d’une introduction dans la langue des signes du pays du film projeté.
Au programme :
19 juin
18h15 soirée d’ouverture avec la projection de Sorda
20 juin
11h15 Table ronde avec trois expert.es engagé.es pour l’accessibilité audiovisuelle : Emmanuelle Aboaf, Céline Ripolles et Guillaume Baugin
14h Projection de courts métrages issus d’horizons différents en partenariat avec La Fémis
18h15 Soirée de clôture avec la projection du film Sound of Metal de Darius Marder, choisi par Julie Gayet, Marraine du Festival SignéCiné
Le festival SignéCiné est un événement consacré à l’accessibilité du cinéma afin de permettre les échanges et rencontres entre les personnes sourdes et malentendantes, les associations, les professionnels de l’audiovisuel et le grand public.
Du vendredi 19 juin 2026 au samedi 20 juin 2026 :
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-19T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-21T01:59:59+02:00
Date(s) :
Cinéma Katara (Hôtel Royal Monceau) 37 avenue hoche 75008 Paris
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