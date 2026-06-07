Festival SignéCiné Cinéma Katara (Hôtel Royal Monceau) Paris

Organisé par l’association SignéCiné, et parrainé par Julie Gayet, le festival a pour but de faire du cinéma un espace véritablement inclusif, où l’émotion, la culture et les échanges sont accessibles à tous.

Chaque projection est accompagnée d’une introduction dans la langue des signes du pays du film projeté.

Au programme :

19 juin

18h15 soirée d’ouverture avec la projection de Sorda

20 juin

11h15 Table ronde avec trois expert.es engagé.es pour l’accessibilité audiovisuelle : Emmanuelle Aboaf, Céline Ripolles et Guillaume Baugin

14h Projection de courts métrages issus d’horizons différents en partenariat avec La Fémis

18h15 Soirée de clôture avec la projection du film Sound of Metal de Darius Marder, choisi par Julie Gayet, Marraine du Festival SignéCiné

Le festival SignéCiné est un événement consacré à l’accessibilité du cinéma afin de permettre les échanges et rencontres entre les personnes sourdes et malentendantes, les associations, les professionnels de l’audiovisuel et le grand public.

Du vendredi 19 juin 2026 au samedi 20 juin 2026 :

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-21T01:59:59+02:00

Date(s) :

Cinéma Katara (Hôtel Royal Monceau) 37 avenue hoche 75008 Paris



Afficher la carte du lieu Cinéma Katara (Hôtel Royal Monceau) et trouvez le meilleur itinéraire

