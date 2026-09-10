Festival Sonocraft 2026, Les Ateliers de Bitche, Nantes
vendredi 2 octobre 2026 · Les Ateliers de Bitche · Nantes
Informations pratiques
Festival Sonocraft 2026 2 – 4 octobre Les Ateliers de Bitche Loire-Atlantique
À partir de 8 € / Salon micro-brasserie et concerts après-midi : gratuits
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T22:30:00+02:00
Fin : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T22:30:00+02:00
Cette année, ce sont 13 groupes et 2 DJs qui joueront sur scène, 10 brasseurs et brasseuses qui feront goûter leurs créations, 3 artistes visuels exposés, sans oublier le workshop de Jam Noise et bricolage sonore.
Sonocraft est un festival de musiques inclassables, de créations brassicoles originales, d’arts plastiques protéiformes, de styles hybrides, avec une certaine attention à l’expérimentation et à la lutherie sauvage.
Sonocraft #7 est bricolé par Le Filtre à Sons, avec Hard Kolision, Les Ateliers de Bitche, Interstices et avec le soutien du Chemin de Traverse, des radios Jet FM, SUN, Prun’ et de la Ville de Nantes.
Billetterie Hello Asso
Tout le programme : sonocraft.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Les Ateliers de Bitche 3 Rue de Bitche , Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/le-filtre-a-sons/evenements/sonocraft-7 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.sonocraft.fr/ »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/le-filtre-a-sons/evenements/sonocraft-7 »}, {« link »: « https://www.sonocraft.fr/ »}]
Du vendredi 2 au dimanche 4 octobre 2026 se succéderont concerts, expo collective, workshop, performances et salon de la microbrasserie locale aux Ateliers de Bitche.
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