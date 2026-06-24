Festival Spiritual Artisanal Casteljaloux
Festival Spiritual Artisanal Casteljaloux samedi 10 octobre 2026.
Casteljaloux
Festival Spiritual Artisanal
Salle de la Bartère Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-10
Samedi 12h/20h
Dimanche 10h/18h
Restauration sur place .
Salle de la Bartère Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 88 03 44
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English : Festival Spiritual Artisanal
L’événement Festival Spiritual Artisanal Casteljaloux a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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