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Festival Spiritual Artisanal Casteljaloux

Festival Spiritual Artisanal Casteljaloux

Festival Spiritual Artisanal Casteljaloux samedi 10 octobre 2026.

Adresse
Salle de la Bartère
Ville
47700 Casteljaloux
Département
Lot-et-Garonne
Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Tarif

Casteljaloux

Festival Spiritual Artisanal

Salle de la Bartère Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-10

Samedi 12h/20h
Dimanche 10h/18h
Restauration sur place   .

Salle de la Bartère Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 88 03 44 

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English : Festival Spiritual Artisanal

L’événement Festival Spiritual Artisanal Casteljaloux a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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