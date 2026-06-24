Casteljaloux

Festival Spiritual Artisanal

Salle de la Bartère Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-10

Samedi 12h/20h

Dimanche 10h/18h

Restauration sur place .

Salle de la Bartère Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 88 03 44

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English : Festival Spiritual Artisanal

L’événement Festival Spiritual Artisanal Casteljaloux a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Coteaux et Landes de Gascogne