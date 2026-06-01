Festival SPOT – 15e édition, Cours Saint-Pierre, Nantes
Festival SPOT – 15e édition, Cours Saint-Pierre, Nantes vendredi 5 juin 2026.
Festival SPOT – 15e édition Vendredi 5 juin, 19h00 Cours Saint-Pierre Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:59:00+02:00
La 15e édition du festival a lieu du jeudi 4 au samedi 6 juin !
On se retrouve le vendredi 5 juin 2026 à partir de 19h sur le Cours Saint Pierre pour une soirée concerts 100% gratuite !
SPOT en scène #2 – de 19h à 00h30 – Cours Saint-Pierre
19h00 – Dj Diindaar – DJ set
20h00 – Za-Yr – Rap
20h45 – Papyrus & Alix Rogers – Rap/Electro
21h30 – Noutadjé – R&B, Afro Soul
22h15 – Brulante – Pop-Rock Alternatif
23h00 – Dihay – Rap
23h40 – Manss – Danse Urbaine
00h – Eliyah – Afro Beat/Hip-Hop
Retrouvez l’ensemble de la programmation en cliquant ici !
Cours Saint-Pierre Cours Saint Pierre, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://medias-metropole.nantes.fr/s3fs-public/documents/2026-05/Programme%20SPOT%202026.pdf »}]
SPOT, c’est le festival qui met en lumière les jeunes talents nantais Festival SPOT
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