Festival SPOT – 15e édition, TNT – Terrain Neutre Théâtre, Nantes
Festival SPOT – 15e édition, TNT – Terrain Neutre Théâtre, Nantes jeudi 4 juin 2026.
Festival SPOT – 15e édition Jeudi 4 juin, 19h15 TNT – Terrain Neutre Théâtre Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T19:15:00+02:00 – 2026-06-04T23:30:00+02:00
Fin : 2026-06-04T19:15:00+02:00 – 2026-06-04T23:30:00+02:00
SPOT,c’est le festival qui met en lumière les jeunes talents nantais !
La 15e édition du festival a lieu du jeudi 4 au samedi 6 juin !
On se retrouve le jeudi 4 juin à partir de 19h15 au TNT pour une première soirée, 100 % spectacles vivants.
SPOT en scène #1
à partir de 19h15 – au Terrain Neutre Théâtre (TNT)
20h00 – Corps à Cordes par Ekohaal – Performance musique et danse
20h40 – Oaristys par Melotys – Performance musique et danse
21h30 – Morceau de sucre par Sabrina Chekirou – Seule en scène
22h00 – Victorine n’existe pas – Chanson à textes
22h50 – FILANTES – Chanson à textes
Retrouvez l’ensemble de la programmation en cliquant sur ce lien !
TNT – Terrain Neutre Théâtre 11 Allée de la Maison Rouge, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://medias-metropole.nantes.fr/s3fs-public/documents/2026-05/Programme%20SPOT%202026.pdf »}]
SPOT, le festival qui met en lumière les jeunes talents nantais Festival SPOT
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