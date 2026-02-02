Festival SPRING Body territory Rue Martin Luther King Cherbourg-en-Cotentin

Festival SPRING Body territory

Rue Martin Luther King La Glacerie Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 20:30:00

fin : 2026-03-11 21:30:00

Date(s) :

2026-03-11

Cie Betterland Pépita Car, Marion Coulomb.

Western féministe entre cirque et théâtre, Body Territory raconte le corps des femmes comme territoire, celui de l’intime.

Un territoire dans lequel s’inscrivent des violences, comme celles vécues par Grace, l’un des personnages de la pièce. Épaulée par son amie Mary, elles partent ensemble sur les routes, en quête de vengeance.

Entre lancer de couteaux, corde lisse, musique live et textes, Body Territory est une œuvre fictionnelle nourrie de témoignages, à la fois intimes et universels, qui questionne notre rapport à la justice.

Convoquant sur scène des femmes âgées, témoins du passé et figures de transmission intergénérationnelle, les artistes créent un nouveau dialogue avec le cirque, le risque et les luttes.

Durée 1 H dès 9 ans

En partenariat avec La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie et le festival Femmes dans la Ville. .

Rue Martin Luther King La Glacerie Cherbourg-en-Cotentin 50470 Manche Normandie +33 2 33 88 33 99 billetterie@labreche.fr

