Les habitants de la mare Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin
Les habitants de la mare Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin jeudi 23 avril 2026.
Cherbourg-en-Cotentin
Les habitants de la mare
Tourlaville 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:00:00
fin : 2026-04-23 16:30:00
Date(s) :
2026-04-23
Atelier enfant à partir de 6 ans sur le thème d’une pêche pédagogique dans les milieux humides.
Inscription obligatoire. Prévoir une paire de bottes. .
Tourlaville 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie +33 2 33 22 22 16 maison.littoral.50110@cherbourg.fr
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English : Les habitants de la mare
L’événement Les habitants de la mare Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin