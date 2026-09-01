Festival Tapages | ET SI ON LEVAIT LES YEUX ? UNE CLASSE FACE AUX ÉCRANS de Gilles Vernet Cinéma Grand Ecran Bergerac
lundi 21 septembre 2026 · Cinéma Grand Ecran · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Festival Tapages | ET SI ON LEVAIT LES YEUX ? UNE CLASSE FACE AUX ÉCRANS de Gilles Vernet
Cinéma Grand Ecran 2 Rue des Carmes Bergerac Dordogne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 19:30:00
fin : 2026-09-21
Date(s) :
2026-09-21
France Documentaire 0h52 2023
Un instituteur réalisateur réfléchit avec ses élèves à
la place des écrans dans notre société et nous emmène
vers un ailleurs désirable. .
Cinéma Grand Ecran 2 Rue des Carmes Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 04 05 24 assotapages@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Tapages | ET SI ON LEVAIT LES YEUX ? UNE CLASSE FACE AUX ÉCRANS de Gilles Vernet
L’événement Festival Tapages | ET SI ON LEVAIT LES YEUX ? UNE CLASSE FACE AUX ÉCRANS de Gilles Vernet Bergerac a été mis à jour le 2026-08-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Bergerac (Dordogne)
- Atelier d’écriture Place du Feu Bergerac 10 septembre 2026
- Festival Tapages | LA RECONQUISTA de Jonas Trueba Cinéma Le Cyrano Bergerac 10 septembre 2026
- Atelier d’écriture Médiathèque Bergerac 11 septembre 2026
- Soirée rouge Quai Cyrano Bergerac 11 septembre 2026
- La Micro-Folie de la CAB | Projection dance avec la ville La Micro-Folie de la CAB Bergerac 12 septembre 2026