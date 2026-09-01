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Festival Tapages | ET SI ON LEVAIT LES YEUX ? UNE CLASSE FACE AUX ÉCRANS de Gilles Vernet Cinéma Grand Ecran Bergerac

lundi 21 septembre 2026 · Cinéma Grand Ecran · Bergerac

Festival Tapages | ET SI ON LEVAIT LES YEUX ? UNE CLASSE FACE AUX ÉCRANS de Gilles Vernet Cinéma Grand Ecran Bergerac

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Cinéma Grand Ecran
Adresse
2 Rue des Carmes
Ville
24100 Bergerac
Département
Dordogne
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Bergerac

Festival Tapages | ET SI ON LEVAIT LES YEUX ? UNE CLASSE FACE AUX ÉCRANS de Gilles Vernet

Cinéma Grand Ecran 2 Rue des Carmes Bergerac Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 19:30:00
fin : 2026-09-21

Date(s) :
2026-09-21

France Documentaire 0h52 2023
Un instituteur réalisateur réfléchit avec ses élèves à
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Cinéma Grand Ecran 2 Rue des Carmes Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 04 05 24  assotapages@gmail.com

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English : Festival Tapages | ET SI ON LEVAIT LES YEUX ? UNE CLASSE FACE AUX ÉCRANS de Gilles Vernet

L’événement Festival Tapages | ET SI ON LEVAIT LES YEUX ? UNE CLASSE FACE AUX ÉCRANS de Gilles Vernet Bergerac a été mis à jour le 2026-08-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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