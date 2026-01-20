Festival Télérama Langres
Cinéma New Vox Langres Haute-Marne
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-27
Dans le cadre du festival Télérama nous repassons des films art&essais de 2025 et nous vous proposons également deux Avant-Premières exceptionnelles suivies d’une visio avec l’équipe des films:
– Baise-en-Ville mercredi, 21 janvier à 20h30
– Le Gâteau du Président , en VOST, mardi, 27 janvier à 20h00 .
Cinéma New Vox Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 55 17 cabinet.newvox.langres@gmail.com
