Festival Télérama

Cinéma New Vox Langres Haute-Marne

Tarif : 5.9 – 5.9 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-21

Tout public

Dans le cadre du festival Télérama nous repassons des films art&essais de 2025 et nous vous proposons également deux Avant-Premières exceptionnelles suivies d’une visio avec l’équipe des films:

– Baise-en-Ville mercredi, 21 janvier à 20h30

– Le Gâteau du Président , en VOST, mardi, 27 janvier à 20h00 .

Cinéma New Vox Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 55 17 cabinet.newvox.langres@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival Télérama Langres a été mis à jour le 2026-01-17 par Antenne du Pays de Langres