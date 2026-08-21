Festival Temps de Cirques • Spectacle : Au Café Des Nonchalants • Cie Circographie, Salle Stevenson, Saint-Jean-du-Gard

Informations pratiques

Festival Temps de Cirques • Spectacle : Au Café Des Nonchalants • Cie Circographie Dimanche 8 novembre, 17h00 Salle Stevenson Gard

0€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-08T17:00:00+01:00 – 2026-11-08T17:35:00+01:00

Fin : 2026-11-08T17:00:00+01:00 – 2026-11-08T17:35:00+01:00

Duo de jonglerie absurde, déjanté et nonchalant

C’est à travers une danse burlesque et détraquée, au service du jeu et de l’objet, que l’inattendu rencontre la routine, que l’exploit se fraie un chemin dans le quotidien, que l’amusement survient du néant. Jongleurs des rythmes de vie, danseurs des petits détails, Milan et Thibault proposent un regard tendre sur le tragi-comique caché dans nos quotidiens.

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Salle Stevenson 1071 avenue René Boudon, 30270 Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-laverrerie.mapado.com/event/779754-au-cafe-des-nonchalants-cie-circographie »}] [{« link »: « https://laverreriedales.fr/agenda/les-festivals/festival-temps-de-cirques/au-cafe-des-nonchalants-3-agenda-9675/ »}, {« data »: {« author »: « Thibault MICHEL », « cache_age »: 86400, « description »: « Teaser du spectacle « Au cafu00e9 des nonchalants » – Spectacle de rue tout terrain de 35 minutes.nTeaser version allongu00e9nnArtistes : Milu00e0n Galy et Thibault MichelnProduction : Cie Circographie nDiffusion : Karolyne Laporte nnPour nous contacter – ndiffusion@circographie.frncircographie.frnSuivez nous aussi sur Facebook et Instagram », « type »: « video », « title »: « »Au cafu00e9 des nonchalants » – Cie Circographie – Teaser », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/DpDtcrp4ZeE/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=DpDtcrp4ZeE », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCEm0f8nvYWwod9EPfKFX4Yw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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FESTIVAL coordonné par La Verrerie d’Alès • Durant près d’un mois à l’automne, vivez des spectacles de cirque contemporain ; sous chapiteau ou en salle dans le Gard, l’Hérault, l’Aude et la Lozère.