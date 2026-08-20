Festival Temps de Cirques • Spectacle : UN INSTANT • COMPAGNIE TANMIS, EHPAD Les cigales, Saint-Christol-lez-Alès

Informations pratiques

Festival Temps de Cirques • Spectacle : UN INSTANT • COMPAGNIE TANMIS Vendredi 13 novembre, 17h00 EHPAD Les cigales Gard

7 à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-13T17:00:00+01:00 – 2026-11-13T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-13T17:00:00+01:00 – 2026-11-13T18:00:00+01:00

Spectacle de cirque qui prend son temps

Deux acrobates abordent et questionnent notre rapport au temps au travers de jeux d’équilibres, de chansons de variétés française et de portés acrobatiques. En toute intimité, venez partager, l’espace d’un instant, une délicate parenthèse hors du temps. Et si l’important n’était pas combien de temps nous avons, mais ce que nous en faisons?

https://laverreriedales.fr/agenda/les-festivals/festival-temps-de-cirques/un-instant-6-agenda-9681/

EHPAD Les cigales 200 chemin de la Croix, 30380 Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie 04 66 54 27 90 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-laverrerie.mapado.com/event/791255-un-instant-cie-tanmis »}] [{« link »: « https://laverreriedales.fr/agenda/les-festivals/festival-temps-de-cirques/un-instant-6-agenda-9681/ »}]

FESTIVAL coordonné par La Verrerie d’Alès • Durant près d’un mois à l’automne, vivez des spectacles de cirque contemporain ; sous chapiteau ou en salle dans le Gard, l’Hérault, l’Aude et la Lozère.