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FESTIVAL « TOGOGRAPHIE » – PROJECTION-DÉBAT DU DOCUMENTAIRE DOMENYINU D’ANTOINE PELLETIER ET ILONA RJIBA Nantes

FESTIVAL « TOGOGRAPHIE » – PROJECTION-DÉBAT DU DOCUMENTAIRE DOMENYINU D’ANTOINE PELLETIER ET ILONA RJIBA Nantes

FESTIVAL « TOGOGRAPHIE » – PROJECTION-DÉBAT DU DOCUMENTAIRE DOMENYINU D’ANTOINE PELLETIER ET ILONA RJIBA Nantes jeudi 21 mai 2026.

Adresse : Chemin de la Censive du Tertre

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 21:00

Tarif : Sur inscription. Participation libre.

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-21 21:00 –
Gratuit : non Sur inscription. Participation libre. Tout public 

Domenyinu est un documentaire déployant une polyphonie de voix qui interrogent les conditions de la création et la place de l’art au Togo. Le documentaire explore la discontinuité des archives et questionne la possibilité de transmettre un héritage quand chaque génération semble devoir repartir de zéro. Dans ce contexte, se révèle une persévérance qui fait de la résilience une force constitutive de la scène artistique togolaise.Une soirée dédiée à la question mémorielle et à la place de l’Afrique dans les sciences humaines, en présence des artistes Art Folly Blessed et Ras Sankara Agboka.Par Polychroma

Nantes Nord Nantes 44300
02 72 64 04 40 http://www.univ-nantes.fr/agendaPole


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