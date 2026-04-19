FESTIVAL « TOGOGRAPHIE » – PROJECTION-DÉBAT DU DOCUMENTAIRE DOMENYINU D’ANTOINE PELLETIER ET ILONA RJIBA Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-21 21:00 –

Gratuit : non Sur inscription. Participation libre. Tout public

Domenyinu est un documentaire déployant une polyphonie de voix qui interrogent les conditions de la création et la place de l’art au Togo. Le documentaire explore la discontinuité des archives et questionne la possibilité de transmettre un héritage quand chaque génération semble devoir repartir de zéro. Dans ce contexte, se révèle une persévérance qui fait de la résilience une force constitutive de la scène artistique togolaise.Une soirée dédiée à la question mémorielle et à la place de l’Afrique dans les sciences humaines, en présence des artistes Art Folly Blessed et Ras Sankara Agboka.Par Polychroma

Nantes Nord Nantes 44300

02 72 64 04 40 http://www.univ-nantes.fr/agendaPole



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