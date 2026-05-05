Festival Trac N’art Spectacles ados Jardins de l ‘espace culturel des Carmes Montélimar
Festival Trac N’art Spectacles ados Jardins de l ‘espace culturel des Carmes Montélimar vendredi 5 juin 2026.
Montélimar
Festival Trac N’art Spectacles ados
Jardins de l ‘espace culturel des Carmes 24 rue monnaie vieille Montélimar Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Gratuit moins de 6 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-05
Deux spectacles L’affaire Laferre et Le coupable est dans la salle
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Jardins de l ‘espace culturel des Carmes 24 rue monnaie vieille Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 07 78 74 celine.trac@gmail.com
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English :
Two shows: L’affaire Laferre and Le coupable est dans la salle
L’événement Festival Trac N’art Spectacles ados Montélimar a été mis à jour le 2026-04-30 par Montélimar Tourisme Agglomération
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