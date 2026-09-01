Festival Trace, théâtre et rencontres Pavillon de la Place Blaye
vendredi 18 septembre 2026 · Pavillon de la Place · Blaye
Informations pratiques
Blaye
Festival Trace, théâtre et rencontres
Pavillon de la Place La citadelle Blaye Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-19 21:30:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19
Le Festival Traces se réinstalle dans la citadelle pendant les Journées Européennes du territoire sous le thème Manière de causer ensemble .
Vendredi 18 août
19h Inauguration au Jardin du Pavillon de la place avec verre offert par la mairie
19h30 Yannick Jaulin La Vie Sexuelle des Insectes au Jardin du Pavillon de la place
Pause apéritif dinatoire
21h TsanTa Concert au Jardin du Pavillon de la plac
Samedi 19 août
18h30 Gens d’ici et d’ailleurs (1ère partie) à la Salle Liverneuf
19h30 Pièces rapportées dans les familles d’ici et d’ailleurs (2ieme partie) à la Salle Liverneuf
Pause apéritif dinatoire
21h Florent Mercadier Contes Entre Deux Eaux au Jardin du Pavillon de la place .
Pavillon de la Place La citadelle Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 85 12 15 resonanceshautegironde@gmail.com
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English : Festival Trace, théâtre et rencontres
L’événement Festival Trace, théâtre et rencontres Blaye a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Blaye
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