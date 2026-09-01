Festival Trace, théâtre et rencontres Pavillon de la Place Blaye

Informations pratiques

Blaye

Festival Trace, théâtre et rencontres

Pavillon de la Place La citadelle Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-19 21:30:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19

Le Festival Traces se réinstalle dans la citadelle pendant les Journées Européennes du territoire sous le thème Manière de causer ensemble .

Vendredi 18 août

19h Inauguration au Jardin du Pavillon de la place avec verre offert par la mairie

19h30 Yannick Jaulin La Vie Sexuelle des Insectes au Jardin du Pavillon de la place

Pause apéritif dinatoire

21h TsanTa Concert au Jardin du Pavillon de la plac

Samedi 19 août

18h30 Gens d’ici et d’ailleurs (1ère partie) à la Salle Liverneuf

19h30 Pièces rapportées dans les familles d’ici et d’ailleurs (2ieme partie) à la Salle Liverneuf

Pause apéritif dinatoire

21h Florent Mercadier Contes Entre Deux Eaux au Jardin du Pavillon de la place .

Pavillon de la Place La citadelle Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 85 12 15 resonanceshautegironde@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Trace, théâtre et rencontres

L’événement Festival Trace, théâtre et rencontres Blaye a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Blaye