UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Blaye

Festival Trace, théâtre et rencontres Pavillon de la Place Blaye

vendredi 18 septembre 2026 · Pavillon de la Place · Blaye

Festival Trace, théâtre et rencontres Pavillon de la Place Blaye

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Pavillon de la Place
Adresse
La citadelle
Ville
33390 Blaye
Département
Gironde
Tarif

Blaye

Festival Trace, théâtre et rencontres

Pavillon de la Place La citadelle Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-19 21:30:00

Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19

Le Festival Traces se réinstalle dans la citadelle pendant les Journées Européennes du territoire sous le thème Manière de causer ensemble .

Vendredi 18 août
19h Inauguration au Jardin du Pavillon de la place avec verre offert par la mairie
19h30 Yannick Jaulin La Vie Sexuelle des Insectes au Jardin du Pavillon de la place
Pause apéritif dinatoire
21h TsanTa Concert au Jardin du Pavillon de la plac

Samedi 19 août
18h30 Gens d’ici et d’ailleurs (1ère partie) à la Salle Liverneuf
19h30 Pièces rapportées dans les familles d’ici et d’ailleurs (2ieme partie) à la Salle Liverneuf
Pause apéritif dinatoire
21h Florent Mercadier Contes Entre Deux Eaux au Jardin du Pavillon de la place   .

Pavillon de la Place La citadelle Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 85 12 15  resonanceshautegironde@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Trace, théâtre et rencontres

L’événement Festival Trace, théâtre et rencontres Blaye a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Blaye

À voir aussi à Blaye (Gironde)