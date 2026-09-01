Journées Européennes du patrimoine au Musée d’Archéologie et d’Histoire de la ville de Blaye Rue de la Manutention Blaye
vendredi 18 septembre 2026 · Rue de la Manutention · Blaye
Informations pratiques
Blaye
Journées Européennes du patrimoine au Musée d’Archéologie et d’Histoire de la ville de Blaye
Rue de la Manutention Musée archéologique Blaye Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:30:00
fin : 2026-09-22 18:00:00
Date(s) :
2026-09-18
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Musée d’Archéologie et d’Histoire de la ville de Blaye propose de nombreuses activités
– Du 18 au 21 septembre, de 10 h 30 à 18 h exposition d’objets utilitaires anciens en céramique, petits ou grands, insolites et/ou oubliés.
Gratuit Bâtiment de la Manutention, citadelle.
– Du 19 au 20 septembre, de 10 h 30 à 18 h visites individuelles du musée.
Durée 1 heure.
Tarifs réduits adultes 3,50 € ; enfants de plus de 5 ans 2,50 €.
Bâtiment de la Manutention, citadelle.
– Du 19 au 22 septembre, de 10 h 30 à 18 h exposition d’objets utilitaires en grès, produits aux XVIIIe et XIXe siècles par les gresseries de France.
Gratuit Centre de médiation scientifique et culturelle, situé en face du musée, dans la citadelle. .
Rue de la Manutention Musée archéologique Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09
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English : Journées Européennes du patrimoine au Musée d’Archéologie et d’Histoire de la ville de Blaye
L’événement Journées Européennes du patrimoine au Musée d’Archéologie et d’Histoire de la ville de Blaye Blaye a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Blaye
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