Visite de l’église Saint-Romain de Blaye Eglise Saint-Romain Blaye
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Romain · Blaye
Informations pratiques
Blaye
Visite de l’église Saint-Romain de Blaye
Eglise Saint-Romain 3 Avenue Paul Tardy Blaye Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les bénévoles de l’association pour la sauvegarde de l’église Saint Romain vous accueillent tout le week-end de 9h à 18h et proposent à 16h un concert d’orgue. .
Eglise Saint-Romain 3 Avenue Paul Tardy Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09
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English : Visite de l’église Saint-Romain de Blaye
L’événement Visite de l’église Saint-Romain de Blaye Blaye a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Blaye
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