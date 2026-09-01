Visite de l’église Saint-Romain de Blaye Eglise Saint-Romain Blaye

Informations pratiques

Blaye

Visite de l’église Saint-Romain de Blaye

Eglise Saint-Romain 3 Avenue Paul Tardy Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les bénévoles de l’association pour la sauvegarde de l’église Saint Romain vous accueillent tout le week-end de 9h à 18h et proposent à 16h un concert d’orgue. .

Eglise Saint-Romain 3 Avenue Paul Tardy Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09

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English : Visite de l’église Saint-Romain de Blaye

L’événement Visite de l’église Saint-Romain de Blaye Blaye a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Blaye