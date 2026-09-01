UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Blaye

Visite de l’église Saint-Romain de Blaye Eglise Saint-Romain Blaye

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Romain · Blaye

Visite de l’église Saint-Romain de Blaye Eglise Saint-Romain Blaye

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Eglise Saint-Romain
Adresse
3 Avenue Paul Tardy
Ville
33390 Blaye
Département
Gironde
Tarif

Blaye

Visite de l’église Saint-Romain de Blaye

Eglise Saint-Romain 3 Avenue Paul Tardy Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Les bénévoles de l’association pour la sauvegarde de l’église Saint Romain vous accueillent tout le week-end de 9h à 18h et proposent à 16h un concert d’orgue.   .

Eglise Saint-Romain 3 Avenue Paul Tardy Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite de l’église Saint-Romain de Blaye

L’événement Visite de l’église Saint-Romain de Blaye Blaye a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Blaye

À voir aussi à Blaye (Gironde)