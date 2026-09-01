Portes ouvertes à l’église Sainte-Luce pour les Journées Européennes du Patrimoine Rue des Loges Blaye

Informations pratiques

Blaye

Portes ouvertes à l’église Sainte-Luce pour les Journées Européennes du Patrimoine

Rue des Loges Eglise Sainte-Luce Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les journées du patrimoine 2025, la chapelle Sainte-Luce est ouvertes au public de 8h à 18h. Animations organisées par l’association Confluences. Au programme théâtre, danse, chorale, intervenants du Québec. .

Rue des Loges Eglise Sainte-Luce Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09

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English : Portes ouvertes à l’église Sainte-Luce pour les Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Portes ouvertes à l’église Sainte-Luce pour les Journées Européennes du Patrimoine Blaye a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Blaye