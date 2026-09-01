Portes ouvertes à l’église Sainte-Luce pour les Journées Européennes du Patrimoine Rue des Loges Blaye
samedi 19 septembre 2026 · Rue des Loges · Blaye
Informations pratiques
Blaye
Portes ouvertes à l’église Sainte-Luce pour les Journées Européennes du Patrimoine
Rue des Loges Eglise Sainte-Luce Blaye Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Pour les journées du patrimoine 2025, la chapelle Sainte-Luce est ouvertes au public de 8h à 18h. Animations organisées par l’association Confluences. Au programme théâtre, danse, chorale, intervenants du Québec. .
Rue des Loges Eglise Sainte-Luce Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09
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English : Portes ouvertes à l’église Sainte-Luce pour les Journées Européennes du Patrimoine
L’événement Portes ouvertes à l’église Sainte-Luce pour les Journées Européennes du Patrimoine Blaye a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Blaye
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