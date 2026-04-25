Festival TradOrne N°5 Salle Condé Confluence Sablons sur Huisne

Sablons sur Huisne

Festival TradOrne N°5

Salle Condé Confluence Condé sur Huisne Sablons sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-04-16

fin : 2027-04-18

Date(s) :

2027-04-16

DATE À CONFIRMER.

Cinquième édition du festival TradOrne à la salle Condé Confluence rencontres autour des musiques et danses traditionnelles du Perche… et d’ailleurs ! .

Salle Condé Confluence Condé sur Huisne Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie

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English : Festival TradOrne N°5

L’événement Festival TradOrne N°5 Sablons sur Huisne a été mis à jour le 2026-04-25 par OT CdC Coeur du Perche