Festival TradOrne N°5 Salle Condé Confluence Sablons sur Huisne
Festival TradOrne N°5 Salle Condé Confluence Sablons sur Huisne vendredi 16 avril 2027.
Sablons sur Huisne
Festival TradOrne N°5
Salle Condé Confluence Condé sur Huisne Sablons sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2027-04-16
fin : 2027-04-18
Date(s) :
2027-04-16
DATE À CONFIRMER.
Cinquième édition du festival TradOrne à la salle Condé Confluence rencontres autour des musiques et danses traditionnelles du Perche… et d’ailleurs ! .
Salle Condé Confluence Condé sur Huisne Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie
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English : Festival TradOrne N°5
L’événement Festival TradOrne N°5 Sablons sur Huisne a été mis à jour le 2026-04-25 par OT CdC Coeur du Perche
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