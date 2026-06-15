Soudan

Festival Traverse Le septième jour Alberto García Sánchez

Soudan Deux-Sèvres

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 21:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Le Septième Jour d’Alberto Garcia Sanchez nous entraîne dans une relecture pleine de fantaisie du fameux jour du repos… qui ne l’est pas tant que ça. Dans ce savoureux mythe cosmogonique, on raconte qu’au septième jour de la création, l’harmonie régnait entre êtres humains et nature. Le paradis n’avait besoin ni de poète·sses ni de conteur·euses, la justice et la beauté étaient partout. Puis la cupidité est apparue entraînant dissonance et conflits. Et si le paradis n’était pas perdu ? Expulsé de l’humanité, de nos rêves et n’attendant qu’un geste qu’on ait le courage de l’imaginer ? Une création vive et inventive, où poésie de la langue et joyeuse irrévérence s’entremêlent.

Dès 12 ans .

Soudan 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 29 58 festival.traverse@cc-hvs.fr

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English : Festival Traverse Le septième jour Alberto García Sánchez

L’événement Festival Traverse Le septième jour Alberto García Sánchez Soudan a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Haut Val De Sèvre