Festival Tulle remet le son Bohdi Tulle
Festival Tulle remet le son Bohdi Tulle samedi 27 juin 2026.
Tulle
Festival Tulle remet le son Bohdi
Place Gambetta Tulle Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 22:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-26 2026-06-27
Bohdi .
Place Gambetta Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00 tulleremetleson@ville-tulle.fr
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English : Festival Tulle remet le son Bohdi
L’événement Festival Tulle remet le son Bohdi Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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