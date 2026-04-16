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festival Tulle remet le son Cité de l’accordéon Artem Nyzhnyk Tulle

festival Tulle remet le son Cité de l’accordéon Artem Nyzhnyk Tulle

festival Tulle remet le son Cité de l’accordéon Artem Nyzhnyk Tulle samedi 27 juin 2026.

Adresse : Place Maschat

Ville : 19000 Tulle

Département : Corrèze

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : Gratuit

Tulle

festival Tulle remet le son Cité de l’accordéon Artem Nyzhnyk

Place Maschat Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 17:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Concert Artem Nyzhnyk   .

Place Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00  tulleremetleson@ville-tulle.fr

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English : festival Tulle remet le son Cité de l’accordéon Artem Nyzhnyk

L’événement festival Tulle remet le son Cité de l’accordéon Artem Nyzhnyk Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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