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Festival Tulle remet le son Cité de l’accordéon Duo A2 Tulle

Festival Tulle remet le son Cité de l’accordéon Duo A2 Tulle

Festival Tulle remet le son Cité de l’accordéon Duo A2 Tulle dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Place Maschat

Ville : 19000 Tulle

Département : Corrèze

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Tulle

Festival Tulle remet le son Cité de l’accordéon Duo A2

Place Maschat Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Duo A2 Amélie Castel Annette Poulard   .

Place Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00  tulleremetleson@ville-tulle.fr

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English : Festival Tulle remet le son Cité de l’accordéon Duo A2

L’événement Festival Tulle remet le son Cité de l’accordéon Duo A2 Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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