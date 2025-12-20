Tulle

Festival Tulle remet le son Cité de l’accordéon Duo A2

Place Maschat Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Duo A2 Amélie Castel Annette Poulard .

Place Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00 tulleremetleson@ville-tulle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Tulle remet le son Cité de l’accordéon Duo A2

L’événement Festival Tulle remet le son Cité de l’accordéon Duo A2 Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze