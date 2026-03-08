Festival Tulle remet le son Cité de l’accordéon et des Patrimoines Concert 1 Place du Docteur Maschat Tulle
Festival Tulle remet le son Cité de l’accordéon et des Patrimoines Concert 1 Place du Docteur Maschat Tulle dimanche 28 juin 2026.
Festival Tulle remet le son Cité de l’accordéon et des Patrimoines Concert
1 Place du Docteur Maschat 1 Place Maschat Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Concert Duo A, Amélie Castel et Annette Poulard .
1 Place du Docteur Maschat 1 Place Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festival Tulle remet le son Cité de l’accordéon et des Patrimoines Concert Tulle a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze