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Festival Tulle remet le son Cocodri Le Richelieu Tulle

Festival Tulle remet le son Cocodri Le Richelieu Tulle

Festival Tulle remet le son Cocodri Le Richelieu Tulle samedi 27 juin 2026.

Lieu : Le Richelieu

Adresse : 8 Avenue Charles de Gaulle

Ville : 19000 Tulle

Département : Corrèze

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit

Tulle

Festival Tulle remet le son Cocodri

Le Richelieu 8 Avenue Charles de Gaulle Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Concert Cocodri   .

Le Richelieu 8 Avenue Charles de Gaulle Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00  tulleremetleson@vill-tulle.fr

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English : Festival Tulle remet le son Cocodri

L’événement Festival Tulle remet le son Cocodri Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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