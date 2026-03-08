Festival Tulle remet le son Concert Café Tango Théâtre L’empreinte Tulle

Festival Tulle remet le son Concert Café Tango

Théâtre L’empreinte Quai de la République Tulle Corrèze

Café Tango Spectacle d’Omar Hasan , bariton et Grégory Daltin accordéonniste Omar Hasan est un ancien rugbyman professionnel Argentin ayant joué quatre saisons au Stade Toulousain et comptant 64 sélections pour l’équipe nationale d’Argentine.

Depuis, il s’est lancé dans une deuxième carrière celle de comédien-chanteur. Désormais baryton, il se produit pour des pièces d’opéra et pour son spectacle, Café Tango, qu’il a créé avec l’accordéoniste Grégory Daltin. Ce spectacle raconte sa vie de voyageur, entre la France et l’Argentine. .

Théâtre L'empreinte Quai de la République Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

