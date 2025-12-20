Tulle

Festival Tulle remet le son Courts des Arts Atelier avec Yann Martinot alias Gulliver

Place Maschat Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 17:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Atelier d’initiation Point/Ligne/Tulle A travers un rapide voyage initiatique à l’histoire et aux techniques de la graphie urbaine (pochoirs, graff, collage…) venez-vous essayer à ce parcours graphique en place publique en duo avec un de vos parents A partir de 8 ans Sur inscription .

Place Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37 contact@lacourdesarts.org

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English : Festival Tulle remet le son Courts des Arts Atelier avec Yann Martinot alias Gulliver

L’événement Festival Tulle remet le son Courts des Arts Atelier avec Yann Martinot alias Gulliver Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze