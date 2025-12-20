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Festival Tulle remet le son Courts des Arts Atelier avec Yann Martinot alias Gulliver Tulle

Festival Tulle remet le son Courts des Arts Atelier avec Yann Martinot alias Gulliver Tulle

Festival Tulle remet le son Courts des Arts Atelier avec Yann Martinot alias Gulliver Tulle samedi 27 juin 2026.

Adresse : Place Maschat

Ville : 19000 Tulle

Département : Corrèze

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit

Tulle

Festival Tulle remet le son Courts des Arts Atelier avec Yann Martinot alias Gulliver

Place Maschat Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 17:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Atelier d’initiation Point/Ligne/Tulle A travers un rapide voyage initiatique à l’histoire et aux techniques de la graphie urbaine (pochoirs, graff, collage…) venez-vous essayer à ce parcours graphique en place publique en duo avec un de vos parents A partir de 8 ans Sur inscription   .

Place Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37  contact@lacourdesarts.org

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English : Festival Tulle remet le son Courts des Arts Atelier avec Yann Martinot alias Gulliver

L’événement Festival Tulle remet le son Courts des Arts Atelier avec Yann Martinot alias Gulliver Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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