Festival Tulle remet le son Déambulation Tulle
Festival Tulle remet le son Déambulation Tulle vendredi 26 juin 2026.
Tulle
Festival Tulle remet le son Déambulation
Quai Baluze Tulle Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Déambulation Batt Mobile de la Cie Nomad Nomad Quai Baluze, passage par l’espace Gambetta, Berteaud puis retour Qui Perrier après le Crédit Agricole – .
Quai Baluze Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00 tulleremetleson@ville-tulle.fr
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English : Festival Tulle remet le son Déambulation
L’événement Festival Tulle remet le son Déambulation Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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