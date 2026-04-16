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Festival Tulle remet le son Discobole Tulle

Festival Tulle remet le son Discobole Tulle

Festival Tulle remet le son Discobole Tulle vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Place Gambetta

Ville : 19000 Tulle

Département : Corrèze

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Tulle

Festival Tulle remet le son Discobole

Place Gambetta Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26 19:00:00

Date(s) :
2026-06-26

Discobole   .

Place Gambetta Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00  tulleremetleson@ville-tulle.fr

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English : Festival Tulle remet le son Discobole

L’événement Festival Tulle remet le son Discobole Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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