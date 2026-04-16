Tulle

Festival Tulle remet le son Le Pêcheur

Place Gambetta Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 21:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Concert Le Pêcheur .

Place Gambetta Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00 tulleremetleson@ville-tulle.fr

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English : Festival Tulle remet le son Le Pêcheur

L’événement Festival Tulle remet le son Le Pêcheur Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze