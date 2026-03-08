Festival Tulle remet le son Les commandos Perdu

Tulle Corrèze

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

2026-06-27

LES COMMANDOS PERCU, Déambulation musicale et spectacle pyrotechnique -Cette compagnie internationale des arts de la rue développe une approche innovante de la percussion associée à une utilisation singulière de la pyrotechnie. Fondée en 1994, la troupe mêle rythmes effrénés, performances visuelles spectaculaires et une énergie communicative, captivant un large public. L’approche scénique innovante transforme chaque spectacle en une invitation à plonger dans un monde où la surprise est constante. Les flammes et les explosions lumineuses surgissent là où on ne les attend pas, transformant le rythme en un voyage sensoriel où chaque percussion résonne comme une découverte nouvelle. La compagnie parvient ainsi à mêler harmonieusement le rythme, le mouvement et le feu pour captiver le public et créer un univers unique, à la fois poétique et spectaculaire. .

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00

