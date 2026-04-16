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Festival Tulle remet le son Les Croquants Place Monseigneur Bertheaud Tulle

Festival Tulle remet le son Les Croquants Place Monseigneur Bertheaud Tulle

Festival Tulle remet le son Les Croquants Place Monseigneur Bertheaud Tulle samedi 27 juin 2026.

Lieu : Place Monseigneur Bertheaud

Adresse : Place Berteaud

Ville : 19000 Tulle

Département : Corrèze

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 22:30:00

Tarif : Gratuit

Tulle

Festival Tulle remet le son Les Croquants

Place Monseigneur Bertheaud Place Berteaud Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 22:30:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Concert les Croquants   .

Place Monseigneur Bertheaud Place Berteaud Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00  tulleremetleson@ville-tulle.fr

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English : Festival Tulle remet le son Les Croquants

L’événement Festival Tulle remet le son Les Croquants Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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