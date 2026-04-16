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Festival Tulle remet le son Les Ménétriers du Massif Central Tulle

Festival Tulle remet le son Les Ménétriers du Massif Central Tulle

Festival Tulle remet le son Les Ménétriers du Massif Central Tulle samedi 27 juin 2026.

Adresse : Quai Baluze

Ville : 19000 Tulle

Département : Corrèze

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Tulle

Festival Tulle remet le son Les Ménétriers du Massif Central

Quai Baluze Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Les Ménétriers du Massif Central   .

Quai Baluze Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00  tulleremetleson@ville-tulle.fr

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English : Festival Tulle remet le son Les Ménétriers du Massif Central

L’événement Festival Tulle remet le son Les Ménétriers du Massif Central Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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