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Festival Tulle remet le son Marion Castor Place Monseigneur Bertheaud Tulle

Festival Tulle remet le son Marion Castor Place Monseigneur Bertheaud Tulle

Festival Tulle remet le son Marion Castor Place Monseigneur Bertheaud Tulle vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Place Monseigneur Bertheaud

Adresse : Cloître

Ville : 19000 Tulle

Département : Corrèze

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : Gratuit

Tulle

Festival Tulle remet le son Marion Castor

Place Monseigneur Bertheaud Cloître Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 21:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-26 2026-06-27

Marion Castor Entre les mondes Installation vidéo et sonore immersive
Performance live En attendent l’ailleurs…Vietnam , de Marion Castor. Un voyage électro ambient entre sons du Vietnam transe et contemplation.   .

Place Monseigneur Bertheaud Cloître Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00  tulleremetleson@ville-tulle.fr

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English : Festival Tulle remet le son Marion Castor

L’événement Festival Tulle remet le son Marion Castor Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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