Tulle

Festival Tulle remet le son Marion Castor

Place Monseigneur Bertheaud Cloître Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-27

Marion Castor Entre les mondes Installation vidéo et sonore immersive

Performance live En attendent l’ailleurs…Vietnam , de Marion Castor. Un voyage électro ambient entre sons du Vietnam transe et contemplation. .

Place Monseigneur Bertheaud Cloître Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00 tulleremetleson@ville-tulle.fr

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English : Festival Tulle remet le son Marion Castor

L’événement Festival Tulle remet le son Marion Castor Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze