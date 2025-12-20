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Festival Tulle remet le son Mazcal Bamba Le Richelieu Tulle

Festival Tulle remet le son Mazcal Bamba Le Richelieu Tulle

Festival Tulle remet le son Mazcal Bamba Le Richelieu Tulle vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Le Richelieu

Adresse : Avenue Charles de Gaulle

Ville : 19000 Tulle

Département : Corrèze

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif : Gratuit

Tulle

Festival Tulle remet le son Psycho Tropical

Le Richelieu Avenue Charles de Gaulle Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 21:15:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

À l’image d’un célèbre dicton mexicain, le redoutable duo Mezcal Bomba distille un cocktail de musiques psychédéliques,
véritable antidote au tumulte anxiogène de notre époque. Nourri aussi bien par la scène underground colombienne que par la psyché tropicale
mexicaine, le groupe bouscule les codes des grooves sud-américains et livre une cumbia singulière, excentrique et résolument déjantée !
Mezcal Bomba   .

Le Richelieu Avenue Charles de Gaulle Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00  tulleremetleson@ville-tulle.fr

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English : Festival Tulle remet le son Psycho Tropical

L’événement Festival Tulle remet le son Psycho Tropical Tulle a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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