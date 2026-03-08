Festival Tulle remet le son New Viaggio Trio Théâtre l’Empreinte Tulle
Théâtre l’Empreinte Quai de la République Tulle Corrèze
Tarif : – – 25 EUR
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
2026-06-27
Spectacle de Richard Galliano, accordéoniste Adrien Moignard guitariste et Philippe Aerts contrebassiste
Richard Galliano nous offre la réédition de son album mythique Viaggio . Un voyage musical intemporel, empreint de poésie et d’émotion, qui a marqué un tournant dans la carrière de cet artiste au profil international.
New Viaggio ou nouveau voyage ces mots résonnent comme un écho lointain, une invitation à remonter le temps, à s’immerger à nouveau dans l’atmosphère unique de cet album mythique. Richard Galliano sera accompagné d’Adrien Moignard, à la guitare, et Philippe Aerts, à la contrebasse. .
Théâtre l’Empreinte Quai de la République Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 59 61 tulleremetleson@ville-tulle.fr
