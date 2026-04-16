Tulle

Festival Tulle remet le son Oeuvre publique

Place Gambetta Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Œuvre publique Poinct de Tulle entre Nous Depuis 2005, une histoire s’écrit entre Tulle et Yann Martinot-Guliver à travers créations et rencontres. Aujourd’hui, une nouvelle œuvre en rassemble les traces un témoignage d’attachement à une ville et à son énergie collective. .

Place Gambetta Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00 tulleremetleson@ville-tulle.fr

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English : Festival Tulle remet le son Oeuvre publique

L’événement Festival Tulle remet le son Oeuvre publique Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze