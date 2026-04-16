Festival Tulle remet le son Oeuvre publique Tulle
Festival Tulle remet le son Oeuvre publique Tulle samedi 27 juin 2026.
Tulle
Festival Tulle remet le son Oeuvre publique
Place Gambetta Tulle Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Œuvre publique Poinct de Tulle entre Nous Depuis 2005, une histoire s’écrit entre Tulle et Yann Martinot-Guliver à travers créations et rencontres. Aujourd’hui, une nouvelle œuvre en rassemble les traces un témoignage d’attachement à une ville et à son énergie collective. .
Place Gambetta Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00 tulleremetleson@ville-tulle.fr
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English : Festival Tulle remet le son Oeuvre publique
L’événement Festival Tulle remet le son Oeuvre publique Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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