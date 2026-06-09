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Festival Tulle remet le son Place Berteaud Place Monseigneur Bertheaud Tulle

Festival Tulle remet le son Place Berteaud Place Monseigneur Bertheaud Tulle

Festival Tulle remet le son Place Berteaud Place Monseigneur Bertheaud Tulle vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Place Monseigneur Bertheaud

Adresse : Place Berteaud

Ville : 19000 Tulle

Département : Corrèze

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Tulle

Festival Tulle remet le son Place Berteaud

Place Monseigneur Bertheaud Place Berteaud Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Place Berteaud
• 19h Les Accords’Léon un triporteur orange et un répertoire de chanson française à déguster en toute convivialité.
• 20h Matjé entre chanson française, hip-hop et influences afro-latines, une musique chaleureuse portée par une plume poétique.
• 22h30 Les Croquants duo festif qui revisite la chanson française avec simplicité, énergie et une touche de mélancolie.   .

Place Monseigneur Bertheaud Place Berteaud Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00  tulleremetleson@ville-tulle.fr

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English : Festival Tulle remet le son Place Berteaud

L’événement Festival Tulle remet le son Place Berteaud Tulle a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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