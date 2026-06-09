Festival Tulle remet le son Place Berteaud Place Monseigneur Bertheaud Tulle

Tulle

Festival Tulle remet le son Place Berteaud

Place Monseigneur Bertheaud Place Berteaud Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Place Berteaud

• 19h Les Accords’Léon un triporteur orange et un répertoire de chanson française à déguster en toute convivialité.

• 20h Matjé entre chanson française, hip-hop et influences afro-latines, une musique chaleureuse portée par une plume poétique.

• 22h30 Les Croquants duo festif qui revisite la chanson française avec simplicité, énergie et une touche de mélancolie. .

Place Monseigneur Bertheaud Place Berteaud Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00 tulleremetleson@ville-tulle.fr

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English : Festival Tulle remet le son Place Berteaud

L’événement Festival Tulle remet le son Place Berteaud Tulle a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze