Festival Tulle remet le son Quai baluze Tulle
Festival Tulle remet le son Quai baluze Tulle vendredi 26 juin 2026.
Tulle
Festival Tulle remet le son Quai baluze
Quai Baluze Tulle Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 17:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Sur la scène Quai Baluze, il y aura
• 17h Bal des enfants avec les élèves des écoles Joliot-Curie, Turgot maternelle et Croix de Bar.
• 18h Concert de la classe accordéon du Conservatoire.
• 18h15 Déambulation Batt Mobile (Compagnie Nomad Nomad) parade de percussions aux rythmes tribaux et festifs. Départ Quai Baluze, place Gambetta, place Berteaud puis quai Perrier.
• 18h30 Initiation aux danses traditionnelles avec les musiciens du Bal d’à Côté.
• 19h30 Feuze quintet de trad contemporain mêlant instruments traditionnels et sonorités actuelles.
• 21h30 Tralala Lovers bal festif entre créations originales et répertoire traditionnel revisité.
• 23h30 La Part des Anches accordéon, guitare, contrebasse et saxophone pour un bal trad coloré. .
Quai Baluze Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00 tulleremetleson@ville-tulle.fr
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English : Festival Tulle remet le son Quai baluze
L’événement Festival Tulle remet le son Quai baluze Tulle a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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