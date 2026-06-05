Tulle

Festival Tulle remet le son Quai baluze

Quai Baluze Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 17:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Sur la scène Quai Baluze, il y aura

• 17h Bal des enfants avec les élèves des écoles Joliot-Curie, Turgot maternelle et Croix de Bar.

• 18h Concert de la classe accordéon du Conservatoire.

• 18h15 Déambulation Batt Mobile (Compagnie Nomad Nomad) parade de percussions aux rythmes tribaux et festifs. Départ Quai Baluze, place Gambetta, place Berteaud puis quai Perrier.

• 18h30 Initiation aux danses traditionnelles avec les musiciens du Bal d’à Côté.

• 19h30 Feuze quintet de trad contemporain mêlant instruments traditionnels et sonorités actuelles.

• 21h30 Tralala Lovers bal festif entre créations originales et répertoire traditionnel revisité.

• 23h30 La Part des Anches accordéon, guitare, contrebasse et saxophone pour un bal trad coloré. .

Quai Baluze Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00 tulleremetleson@ville-tulle.fr

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English : Festival Tulle remet le son Quai baluze

L’événement Festival Tulle remet le son Quai baluze Tulle a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze