Festival Tulle remet le son Sanseverino Shuffle enterprise Tulle samedi 27 juin 2026.
Place Monseigneur Bertheaud Tulle Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
2026-06-27
Depuis plus de trente ans, Sanseverino visite l’espace-temps musical en toute liberté, changeant à chaque album de style mais avec toujours son timbre et son écriture bien caractéristiques. Il atterrit ici à bord de son nouveau vaisseau Shuffle Enterprise vibrant au son d’un rock tribal teinté de blues, de lampes et d’écho à bande, revisitant, réinventant ses propres chansons.
L’équipage est sommaire et sans électronique, batterie, contrebasse, saxophone et guitare, comme qui dirait à l’ancienne mais pourtant bien actuel. Ça swing, ça percute, ça décolle…en un mot ça shuffle ! .
Place Monseigneur Bertheaud Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00
