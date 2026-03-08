Festival Tulle remet le son Sanseverino Shuffle enterprise Tulle

Festival Tulle remet le son Sanseverino Shuffle enterprise

Place Monseigneur Bertheaud Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Depuis plus de trente ans, Sanseverino visite l’espace-temps musical en toute liberté, changeant à chaque album de style mais avec toujours son timbre et son écriture bien caractéristiques. Il atterrit ici à bord de son nouveau vaisseau Shuffle Enterprise vibrant au son d’un rock tribal teinté de blues, de lampes et d’écho à bande, revisitant, réinventant ses propres chansons.

L’équipage est sommaire et sans électronique, batterie, contrebasse, saxophone et guitare, comme qui dirait à l’ancienne mais pourtant bien actuel. Ça swing, ça percute, ça décolle…en un mot ça shuffle ! .

Place Monseigneur Bertheaud Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00

