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Festival Tulle remet le son Z’Amis de la Place Maschat Atelier circassien Tulle

Festival Tulle remet le son Z’Amis de la Place Maschat Atelier circassien Tulle

Festival Tulle remet le son Z’Amis de la Place Maschat Atelier circassien Tulle samedi 27 juin 2026.

Adresse : Place Maschat

Ville : 19000 Tulle

Département : Corrèze

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit

Tulle

Festival Tulle remet le son Z’Amis de la Place Maschat Atelier circassien

Place Maschat Tulle Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 17:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Atelier circassien Les Accords’Léon Epicerie fine de la chanson française sur le Triporteur orange   .

Place Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00  tulleremetleson@ville-tulle.fr

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English : Festival Tulle remet le son Z’Amis de la Place Maschat Atelier circassien

L’événement Festival Tulle remet le son Z’Amis de la Place Maschat Atelier circassien Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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