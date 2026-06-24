Nant

Festival Un film, un jardin

Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-03

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-03

Projection du film Quand passent les faisans de Edouard Molinaro / Comédie 1965. Avec Michel Serrault, Jacques Dynam, Paul Meurisse.

5ème édition d’un festival qui propose de voir ou revoir les classiques du cinéma international en 16 mm.

Histoire Arsène, minable escroc, tente en vain d’arnaquer un ex-inspecteur de police. Ce dernier lui propose de s’associer et de créer ensemble une décoration fictive qu’ils remettront à des pigeons contre 500 francs. Leur première victime, n’est autre qu’un arnaqueur aguerri qui décide de les engager…

Animation quizz le 4 août. Buvette sur place.

Séances à 21h45, au jardin n°2 des Vernèdes. Ouverture des portes à 20h30

Réservation obligatoire

Exposition L’histoire du cinéma en 24 images pendant toute la durée du festival Rue de la Rouquette à NANT .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 87 05 29 55

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English :

Screening of the film Quand passent les faisans by Edouard Molinaro / Comedy, 1965. Starring Michel Serrault, Jacques Dynam, and Paul Meurisse.

L’événement Festival Un film, un jardin Nant a été mis à jour le 2026-06-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)